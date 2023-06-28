28 Haziran Çarşamba bankalar açık mı 2023? EFT, HAVALE hesaba geçer mi? Bayramda devlet ve özel bankalar bugün gün mü çalışacak?

Kurban Bayramı'yla birlikte vatandaşlar bayramda bankalar çalışıyor mu araştırmaya başladılar. Resmi devlet daireleri ve bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Bayramda bankalar açık mı 2023? Devlet ve özel bankalar yarım gün mü çalışacak? EFT, HAVALE hesaba geçer mi? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?
Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor.
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? soruları yanıt arıyor.
26 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
26 Haziran günü kamu çalışanları için idari izin sayılacağından özel bankaların çalışması bekleniyor. . Dolayısıyla Pazartesi günü özel sektör hizmet vermeye devam edecek.
Özel kurumlar bayram tatili dışında faaliyetlerini sürdürecek. Bu nedenle bankaların da Pazartesi günü açık olması bekleniyor.