28 Haziran Çarşamba bankalar açık mı 2023? EFT, HAVALE hesaba geçer mi? Bayramda devlet ve özel bankalar bugün gün mü çalışacak?

27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.