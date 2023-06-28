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    • Haberler
    • 28.06.2023 09:46
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    • 28.06.2023 09:46
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    28 Haziran Çarşamba bankalar açık mı 2023? EFT, HAVALE hesaba geçer mi? Bayramda devlet ve özel bankalar bugün gün mü çalışacak?

    Resmi devlet daireleri ve bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar bankaların çalışma saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bayramda devlet ve özel bankalar bugün gün mü çalışacak? 28 Haziran Çarşamba bankalar açık mı 2023? EFT, HAVALE hesaba geçer mi?

    takvim.com.tr
    Bayramda devlet ve özel bankalar yarım gün mü çalışacak?

    Kurban Bayramı'yla birlikte vatandaşlar bayramda bankalar çalışıyor mu araştırmaya başladılar. Resmi devlet daireleri ve bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Bayramda bankalar açık mı 2023? Devlet ve özel bankalar yarım gün mü çalışacak? EFT, HAVALE hesaba geçer mi? İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

    Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor.

    Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? soruları yanıt arıyor.

    26 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    26 Haziran günü kamu çalışanları için idari izin sayılacağından özel bankaların çalışması bekleniyor. . Dolayısıyla Pazartesi günü özel sektör hizmet vermeye devam edecek.

    Özel kurumlar bayram tatili dışında faaliyetlerini sürdürecek. Bu nedenle bankaların da Pazartesi günü açık olması bekleniyor.

        27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

        27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.

        EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

        Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

        BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

        Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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        Haberler Haberler 28 Haziran Çarşamba bankalar açık mı 2023? EFT, HAVALE hesaba geçer mi? Bayramda devlet ve özel bankalar bugün gün mü çalışacak?
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