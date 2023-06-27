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    • Haberler
    • 27.06.2023 20:44
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    • 27.06.2023 20:44
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    diyanet.gov.tr Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saati 2023! Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

    2023 Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatleri araştırılıyor. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk sabahında kılınacak bayram namazı saatleri merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saati 2023!

    28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın ilk sabahında camilerde namazlar kılınacak. Her ilden vatandaşlar namaz saatini sorguluyor. Peki, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saati 2023!

    Şanlıurfa 05.40,

    Kocaeli 06.07,

    Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023

    Gaziantep 05.46.

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    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    1.REKAT

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2.REKAT

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.

        BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

        Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.
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        Haberler Haberler diyanet.gov.tr Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saati 2023! Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?
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