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    • Haberler
    • 27.06.2023 20:44
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    • 27.06.2023 20:44
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    diyanet.gov.tr Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati 2023! 28 Haziran Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

    28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın ilk sabahında camilerde namazlar kılınacak. Her ilden vatandaşlar namaz saatini sorguluyor. Peki Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati kaçta kılınacak? Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati 2023!

    2023 Kurban Bayram namaz vakti, bayram sabahı namazlarını kılacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatleri araştırılıyor. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk sabahında kılınacak bayram namazı saatleri merak ediliyor. Peki, Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati kaçta kılınacak? Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

    Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati 2023!

    Konya 06.04,

    Antalya 06.13,

    Adana 05.54

    Diğer illerin bayram namazı saatleri;

    Adıyaman 05.41,

    Afyonkarahisar 06.09,

    Ağrı 05.17,

    Aksaray 05.56,

    Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2023

    Amasya 05.43,

    Ankara 05.57,

    Ardahan 05.14,

    Artvin 05.18,

    Aydın 06.22,

    Balıkesir 06.18,

    Bartın 05.55,

    Batman 05.29,

    Bayburt 05.27,

    Bilecik 06.08,

    Bingöl 05.29,

    Bitlis 05.24,

    Bolu 06.00,

    Burdur 06.13,

    Bursa 06.12,

    Çanakkale 06.22,

    Çankırı 05.52,

    Çorum 05.47,

    Denizli 06.18,

    Diyarbakır 05.33,

    Düzce 06.01,

    Edirne 06.18,

    Elazığ 05.35,

    Erzincan 05.31,

    Erzurum 05.23,

    Eskişehir 06.07,

    Gaziantep 05.46,

    Giresun 05.32,

        Gümüşhane 05.29,

        Hakkari 05.19,

        Hatay 05.53,

        Iğdır 05.12,

        Isparta 06.12,

        İstanbul 06.10,

        İzmir 06.24,

        Kahramanmaraş 05.47,

        Karabük 05.55,

        Karaman 06.02,

        Kars 05.14,

        Kastamonu 05.49,

        Kayseri 05.50,

        Kilis 05.48,

        Kırıkkale 05.55,

        Kırklareli 06.15,

        Kırşehir 05.54,

        Kocaeli 06.07,

        Kütahya 06.10,

        Malatya 05.39,

        Manisa 06.22,

        Mardin 05.32,

        Mersin 05.58,

        Muğla 06.22,

        Muş 05.26,

        Nevşehir 05.53,

        Niğde 05.55,

        Ordu 05.34,

        Osmaniye 05.51,

        Rize 05.24,

        Sakarya 06.05,

        Samsun 05.40,

        Siirt 05.26,

        Sinop 05.42,

        Sivas 05.41,

        Şanlıurfa 05.40,

        Şırnak 05.25,

        Tekirdağ 06.16,

        Tokat 05.41,

        Trabzon 05.27,

        Tunceli 05.32,

        Uşak 06.14,

        Van 05.19,

        Yalova 06.09,

        Yozgat 05.50,

        Zonguldak 05.57.

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        1.REKAT

        Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2.REKAT

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.

        BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

        Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.
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        Haberler Haberler diyanet.gov.tr Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati 2023! 28 Haziran Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?
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