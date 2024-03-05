1 LT-5 LT Ayçiçek yağı 44 TL dip fiyata! Ramazan öncesi en kral İNDİRİM kampanyası!

Öne çıkan ürün fiyatlarından bazıları şöyle: TKK yarım yağlı süt (1 litre) 22.5 TL

Anadolu marka makarna 10.5 TL





TMO Ayçiçek yağı (5 litre) 185 TL

TK Anadolu Osmancık Pirinç (1 kg) 44 TL





TKK yağlı süt (1 litre) 24.90 TL

Satış Noktası Sayısı 4 Bini Aşıyor



Türkiye'de gıda fiyatlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan Tarım Kredi Kooperatifleri, satış noktası sayısını artırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında toplam 4.076 satış noktasıyla hizmet veriyor. Bu sayede daha fazla vatandaşa ulaşılması ve ekonomik fiyatlarla kaliteli ürün sunumu sağlanıyor.

Yem ve Gübrede %5 İndirim

Karma hayvan yemleri ve kimyevi gübrelerde ton başına %5'e varan indirimler yapılıyor. Bu indirimlerle birlikte, çiftçilere 4 ile 6 ay arası vadeyle faizsiz satış imkânı sunuluyor. Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyatlar oluşursa, Tarım Kredi fiyatları çiftçilerin lehine olacak şekilde ayarlayacak.

Deprem Bölgesine Özel Öncelik

6 Şubat'taki büyük deprem felaketinin ardından, Tarım Kredi mağaza açılışlarında önceliği deprem bölgesine verdi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep gibi illerde toplam 227 satış noktasıyla vatandaşlara destek oluyor. Bu hamle, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.