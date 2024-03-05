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1 LT-5 LT Ayçiçek yağı 44 TL dip fiyata! Ramazan öncesi en kral İNDİRİM kampanyası!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Tarım Kredi yine hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için dolu dolu bir indirim kampanyası hazırladı. Market raflarında Ramazan ayına özel ürünler ve mutfakların en temel ihtiyaçları indirimli olarak yer alacak. Ünlü market zinciri, yeni kampanyasına hızlı bir başlangıç yaparak tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle Ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirimler, kampanyanın en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 11:35 Güncelleme 05 Mart 2024, 11:35
1 LT-5 LT Ayçiçek yağı 44 TL dip fiyata! Ramazan öncesi en kral İNDİRİM kampanyası!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, vatandaşları ve çiftçileri sevindirecek bir kampanyaya imza atıyor. Bugün itibarıyla başlayan ve 41 gün sürecek bu kampanya kapsamında, 4 binden fazla kooperatif markette 1.900 ürünün fiyatı sabitlenecek. Ayrıca, çiftçilerin büyük ihtiyaç duyduğu yem, gübre ve ilaç ürünlerinde %5 oranında bir indirim uygulanacak.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞTÜ!

5 LT TMO ayçiçek yağı 185 TL'den satışa sunulacak. 1 LT Tarım Kredi Birlik 1 LT ayçiçek yağı 44 TL'den satılıyor.

900 Üründe Fiyat Sabitliği

Türkiye genelindeki 4.076 kooperatif markette başlayan kampanya, 14 Nisan'a kadar devam edecek. Vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşması amaçlanıyor. Özellikle temizlik ve gıda ürünlerindeki bu fiyat sabitliği, Ramazan ayının getirdiği ekonomik yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Öne çıkan ürün fiyatlarından bazıları şöyle:

TKK yarım yağlı süt (1 litre) 22.5 TL
Anadolu marka makarna 10.5 TL



TMO Ayçiçek yağı (5 litre) 185 TL
TK Anadolu Osmancık Pirinç (1 kg) 44 TL



TKK yağlı süt (1 litre) 24.90 TL
Satış Noktası Sayısı 4 Bini Aşıyor

Türkiye'de gıda fiyatlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan Tarım Kredi Kooperatifleri, satış noktası sayısını artırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında toplam 4.076 satış noktasıyla hizmet veriyor. Bu sayede daha fazla vatandaşa ulaşılması ve ekonomik fiyatlarla kaliteli ürün sunumu sağlanıyor.

Yem ve Gübrede %5 İndirim
Karma hayvan yemleri ve kimyevi gübrelerde ton başına %5'e varan indirimler yapılıyor. Bu indirimlerle birlikte, çiftçilere 4 ile 6 ay arası vadeyle faizsiz satış imkânı sunuluyor. Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyatlar oluşursa, Tarım Kredi fiyatları çiftçilerin lehine olacak şekilde ayarlayacak.

Deprem Bölgesine Özel Öncelik
6 Şubat'taki büyük deprem felaketinin ardından, Tarım Kredi mağaza açılışlarında önceliği deprem bölgesine verdi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep gibi illerde toplam 227 satış noktasıyla vatandaşlara destek oluyor. Bu hamle, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

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