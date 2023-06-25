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    • 25.06.2023 12:17
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    Depremzedelere LGS'de ek kontenjan mı açılacak 2023? Başkan Erdoğan müjdeledi! LGS boş kontenjan sayısı kaç? Kılavuz yayımlandı mı?

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi verdi. Erdoğan, "Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, LGS boş kontenjan sayısı kaç? Kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Depremzedelere LGS’de ek kontenjan mı açılacak 2023?

    Depremzede öğrenciler için ek kontenjan müjdesi geldi. Peki, LGS boş kontenjan sayısı kaç? Kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan duyurdu!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından LGS'ye giren öğrenciler için önemli açıklamalarda bulundu

    Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

    23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN MÜJDESİ

    3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.

        Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.
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        4 yıl önce Wagner uyarısı
        Haberler Haberler Depremzedelere LGS'de ek kontenjan mı açılacak 2023? Başkan Erdoğan müjdeledi! LGS boş kontenjan sayısı kaç? Kılavuz yayımlandı mı?
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