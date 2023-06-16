Karne günü LGBT terörü: MEB harekete geçti! Yasal süreç başlatıldı

KARNE GÜNÜ LGBT TERÖRÜ
Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.
Tepkiler sonrası sildi. Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerine skandal paylaşımlarını kaldırdı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLI HAREKETE GEÇTİ
Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görev yapan 'Ahter Nur' isimli öğretmen, karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencileri LGBT paçavrasının önüne dizerek fotoğraf çektirmişti. Skandal sonrası Milli Eğitim Bakanlı harekete geçti.