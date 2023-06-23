Son dakika: 9 günlük tatil önlemleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Biletlerde fahiş fiyata izin vermeyeceğiz

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vatandaşların mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri almış bulunuyoruz.

Köprü ve otoyol ücretleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldı. Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz olacak. Uzun Trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Sorumluluk ağımızdaki 69 bin kilometrelik yolda muhtemel olumsuzluklara karşı 1000 ekip 7/24 esasına göre görev yapacak.

Fahiş fiyat biletlerine geçit vermeyeceğiz. 81 ildeki yolcu terminallerinde yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştırmış durumdayız.

Uykusuz ve yorgun olarak yola çıkılmamasını istiyoruz. Araçların lastik kontrolü gibi her türlü bakımlarını yaptırmış olsunlar.