MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2023 - Adana, Bursa, Antalya LGS 2023 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları!

LGS tercih sonuçları açıklandı. Tercih yapmak isteyen öğrenciler illere göre taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Adana LGS puanları ne kadar 2022? Bursa LGS puanları ne kadar 2023? Antalya LGS puanları ne kadar 2023? İşte merak edilenler...

2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 2023 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor. Aşağıdaki linkten 2023 LGS taban ve tavan puanlarını öğrenebilirsiniz.