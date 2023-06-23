Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.06.2023 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2023 13:31
    ABONE OL

    MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2023 - Adana, Bursa, Antalya LGS 2023 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları!

    LGS tercihleri için araştırmalar hızlandı. Öğrenciler yaşadıkları illerin lise taban puanlarını merak ediyor. Antalya, Adana, Bursa LGS taban puanları 2023 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Adana, Bursa, Antalya LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2022

    LGS tercih sonuçları açıklandı. Tercih yapmak isteyen öğrenciler illere göre taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, Adana LGS puanları ne kadar 2022? Bursa LGS puanları ne kadar 2023? Antalya LGS puanları ne kadar 2023? İşte merak edilenler...

    2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS 2023 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde MEB'den paylaşıml yapılması bekleniyor. Aşağıdaki linkten 2023 LGS taban ve tavan puanlarını öğrenebilirsiniz.

    2022 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Haberler MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2023 - Adana, Bursa, Antalya LGS 2023 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları!
            loading
            SON DAKİKA