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    • Haberler
    • 04.07.2022 09:56
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    • 04.07.2022 09:56
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    E Okul giriş ile 2022 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanları hesaplama!

    LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından konu hakkında detaylar emrak edildi. İşte lise yüzdelik dilimleri ve lise okul taban ve taban puanları...

    takvim.com.tr
    LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanları 2022!

    Sonuçların açıklanmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları... LGS taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili resmi bilgiler açıklanmadı. Güncel bilgilere sitemizi takip ederek ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplama işlemine dair detayları paylaştı. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

    LGS taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili resmi bilgiler açıklanmadı. Güncel bilgilere sitemizi takip ederek ulaşabailirsiniz.

    LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

    2021 LGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE SIRALAMALARI!

    2022 LGS PUAN HESAPLAMA

    Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplama işlemine dair detayları paylaştı. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
    cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.


    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.


    e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
    f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
    g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.


        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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        Haberler Haberler E Okul giriş ile 2022 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanları hesaplama!
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