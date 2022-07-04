E Okul giriş ile 2022 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanları hesaplama!

Sonuçların açıklanmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları... LGS taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili resmi bilgiler açıklanmadı. Güncel bilgilere sitemizi takip ederek ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplama işlemine dair detayları paylaştı. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022
LGS taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili resmi bilgiler açıklanmadı. Güncel bilgilere sitemizi takip ederek ulaşabailirsiniz.
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
2022 LGS PUAN HESAPLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplama işlemine dair detayları paylaştı. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.