E Okul giriş ile 2022 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanları hesaplama!

Sonuçların açıklanmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları... LGS taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili resmi bilgiler açıklanmadı. Güncel bilgilere sitemizi takip ederek ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplama işlemine dair detayları paylaştı. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS taban puanları sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Konuyla ilgili resmi bilgiler açıklanmadı. Güncel bilgilere sitemizi takip ederek ulaşabailirsiniz.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

2021 LGS TABAN-TAVAN PUANLARI VE SIRALAMALARI!