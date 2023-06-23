2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ! 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı arefe günü ve bayramın 1.2.3.4. günleri ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. İki hafta kala Kurban Bayramı için detaylar merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı 1.2.3.4. günleri ne zaman? 9 gün tatil hangi gün başlıyor? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? I VİDEO İZLE
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.