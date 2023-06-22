Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe kulübünün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin tamamlanmasının ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki, Edin Dzeko Müslüman mı, dini ne? Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler!
EDİN DZEKO MÜSLÜMAN MI, DİNİ NE?
Edin Dzeko Müslüman'dır.
EDİN DZEKO KİMDİR?
Edin Džeko 17 Mart 1986'da dünyaya geldi. Aslen Bosnalı olan Dzeko Fenerbahçe'den önce Serie A ekiplerinden Inter takımında forma giyiyordu. Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapan ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır.
Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" veya "Elmas" (Boşnakça: "Bosanski Dijamant" ya da "Dijamant") lakabı takıldı. Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Džeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı.