Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar!
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?
1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen Türk siyasetçi Abdullah Erdem Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.
AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.