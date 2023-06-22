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    • 22.06.2023 09:02
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    • 22.06.2023 09:02
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    Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli?

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları duyuruldu. Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları olarak atandı. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

    Abdullah Erdem Cantimur kimdir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar!

    ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?

    1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen Türk siyasetçi Abdullah Erdem Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.

    AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

    2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.
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