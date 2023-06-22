Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli?

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.