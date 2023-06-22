TSK Muvazzaf Astsubay Adayı Temini İkinci Sınıflandırma Sonuçları açıklandı mı sorusu, MSB'den yapılan son dakika açıklama sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusunda, '' Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini ilk kayıt aşamaları tamamlanmıştır. '' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
TSK MUVAZZAF ASTSUBAY ADAT TEMİNİ İKİNCİ SINIFLANDIRMA SONUÇLARI
2022 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini İkinci Sınıflandırma Sonuçları yayımlandı.
Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
👉MSB İKİNCİ SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2022 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA İKİNCİ SINIFLANDIRMA SONUCU KAYIT/ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR
1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini ilk kayıt aşamaları tamamlanmıştır. İlk kayıt aşamaları sonrasında boş kalan kontenjanların tamamlanması amacıyla yedek adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmış, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, " .... Sınıfında Yedek-1 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve ikinci grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 22-24 Haziran 2023 tarihleri arasında, 08:30-16:30 saatleri içerisinde, 5'inci maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla kuvvet komutanlığının sıralama listesinde bulunabilecektir.
Birden fazla kuvvet komutanlığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği kuvvet komutanlığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer kuvvet komutanlıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer kuvvet komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 24 Haziran 2023 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların kayıt hakkı kazandıkları kuvvet komutanlığındaki adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.
2. 25 Haziran -14 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 5'inci maddede bilgi verilmiştir. 14 Temmuz 2023 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.