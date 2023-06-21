UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman 2023?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Bu kura çekimi sonucunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini belirlendi. İşte detaylar...