UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman 2023?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Bu kura çekimi sonucunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini belirlendi. İşte detaylar...
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ KİM, HANGİ TAKIMLAR OLDU?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ligi 4. sırada bitiren bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi ise Cluj oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.