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    • 21.06.2023 14:25
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    • 21.06.2023 14:26
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    UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman 2023?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı geldi çattı. Bu kapsamda temsilcilerimizin rakipleri merak ediliyor. Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan Bu kura çekimiyle Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi önemli takımların gelecek turdaki rakiplerini belirleyecek. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? İşte UEFA FB BJK Adana Demirspor rakipleri!

    Avrupa Konferans Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu!

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Bu kura çekimi sonucunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini belirlendi. İşte detaylar...

    FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ KİM, HANGİ TAKIMLAR OLDU?

    Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

    Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Ligi 4. sırada bitiren bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi ise Cluj oldu.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

    Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA OYNANACAK

        Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

        Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
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        Haberler Haberler UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman 2023?
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