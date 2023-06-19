Zilhicce ayı başladı mı, önemi nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? İlk 9 gün oruç mu tutulur? Namazı ve duaları...

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayına giriş yapıyoruz. Peki; Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Diyanet dini günler takvimi ile 2023 yılı Zilhicce ayı 19 Haziran Pazartesi tarihinde idrak edilmeye başlıyor.Ayın onuncu günü Kurban Bayramının ilk günü olacak.
ZİLHİCCE NE DEMEK?
Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.
ZİLHİCCE AYI NEDİR? ANLAMI VE ÖNEMİ
Haram aylardan olan Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür. Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler.
Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir.Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.