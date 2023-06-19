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    • Haberler
    • 19.06.2023 15:50
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    • 19.06.2023 15:51
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    Zilhicce ayı başladı mı, önemi nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? İlk 9 gün oruç mu tutulur? Namazı ve duaları...

    Zilhicce ayı hakkında aramalar hız kazandı. Müslüman alemi gündemde sıklıkla "Zilhicce ayı ne zaman 2023?" sorusunun yanıtını araştırır oldu. Haziran ayının idrak edildiği şu günlerde İslam alemi için son derece önemli olan ve ilk 9 günü oruç tutmanın tavsiye edildiği Zilhicce ayı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zilhicce ayı başladı mı, önemi nedir?

    Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayına giriş yapıyoruz. Peki; Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

    ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

    Diyanet dini günler takvimi ile 2023 yılı Zilhicce ayı 19 Haziran Pazartesi tarihinde idrak edilmeye başlıyor.Ayın onuncu günü Kurban Bayramının ilk günü olacak.

    ZİLHİCCE NE DEMEK?

    Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.

    ZİLHİCCE AYI NEDİR? ANLAMI VE ÖNEMİ

    Haram aylardan olan Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür. Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler.

    Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir.Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.

        ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

        İlk dokuz gününde oruç tutmanın Efendimizce faziletli olduğu söylenen Zilhicce ayında yapabileceğiniz ibadetler aşağıdaki gibidir;

        - Kaza namazı kılmak,

        - Sadaka vermek,

        - Bol bol Kur'ân-ı Kerim okumak

        - Tesbih namazı kılmak,

        - Cevşen-i kebir evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak
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