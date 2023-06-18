YKS sınavına sadece sayılı saatler kaldı. Öğrenciler şimdiden sınavda yasak olan eşyaları ve yanlarında bulunması gereken araç gereçleri merak etmeye başladı. Gündemde yoğun bir şekilde "Üniversite sınavında oje yasak mı?" sorusunun yanıtı araştırılır oldu. İşte merak edilenler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS'ye girerken yasak olan araç ve gereçleri yayımladığı kılavuzda paylaştı. Yayımlanan kılavuzda şu bilgilere yer verildi:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,