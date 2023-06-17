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    • 17.06.2023 11:08
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    • 17.06.2023 11:08
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    Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli? Yunus Demirer kimdir? İşte özgeçmişi...

    Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer görevlendirildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yunus Demirer yer alıyor. İşte Yunus Demirer'in özgeçmişi...

    takvim.com.tr
    Yunus Demirer kimdir?

    Yunus Demirer kimdir sorusu hakkında araştırmalar hızlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Peki, Yunus Demirer kimdir? Yunus Demirer hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

    YUNUS DEMİRER KİMDİR?

    Yunus Demirer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı. 1989'da Dışişleri Bakanlığı'na adım atan Yunus Demirer, çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

    15 Ekim 2008 - 16 Ekim 2009 tarihleri arasında Strazburg Başkonsolosu, 2009-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve 1 Aralık 2011 - 17 Eylül 2013 tarihleri arasında Irak nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

        15 Kasım 2013 - 17 Aralık 2017 tarihleri arasında Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

        Aralık 2018 itibarıyla İkili Siyasi İşler Genel Müdürüdür. Büyükelçi Hatun Demirer ile evli olup iki çocuk babasıdır.

        YENİ GÖREVLER TEBLİĞ EDİLDİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Tanju Bilgiç'e, Paris Büyükelçiliği görevi ise Yunus Demirer'e verildi.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

        Öte yandan Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine de Nüket Küçükel Ezberci görevlendirildi.
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        Haberler Haberler Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli? Yunus Demirer kimdir? İşte özgeçmişi...
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