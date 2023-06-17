YKS'de gerekli belgeler neler? ÖSYM duyurdu! 2023 AYT, TYT, YDT'de kalem, su ve silgi veriliyor mu?

YKS'YE KİMLİK YERİNE EHLİYETLE GİRİLEBİLİR Mİ?

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

YKS'DE KALEM, SİLGİ VE SU VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzsa konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.

Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.