Uyur gezer, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır, TDK yazımı nasıl? 17 Haziran YKS soru cevapları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav öncesinde ve sonrasında adayların aklında birçok soru belirdi. Bu sorular arasında dikkat çeken konulardan biri, "Uyur gezer, ayaküstü, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer" gibi kelime ve ifadelerin nasıl yazıldığı ve doğru yazımıyla ilgiliydi. Öğrenciler, bu konuda merak içerisine girerek cevapları aramaya başladı. İşte detaylar!
UYUR GEZER, AYAKÜSTÜ, AKŞAMÜZERİ, YANI BAŞINDA, AKŞAM ÜSTÜ, BİLİNÇ ALTI, KARGA BURNU, BASINÇ ÖLÇER NASIL YAZILIR?
İŞTE DOĞRU YAZILIŞLARI
Uyurgezer
Akşamüstü
Akşamüzeri
Yanı başında
Bilinçaltı
Kargaburnu
Basınçölçer