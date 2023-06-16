Pusula ve mühürlü oylamalara son: Elektronik seçim hazırlıkları başlıyor

E-DEVLET ÜZERİNDEN

Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-DEVLET üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır."