Pusula ve mühürlü oylamalara son: Elektronik seçim hazırlıkları başlıyor

Türkiye aralarında ABD, Estonya, İsviçre, Kanada, Brezilya gibi birçok ülkede uygulanan elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. YSK Başkanı Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener elektronik oylamaya geçiş, önümüzdeki yerel seçimler, geride kalan 14 Mayıs seçimleri, 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçlarının ilanının geciktiği iddiaları ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"BİR YA DA İKİ SEÇİM SONRA"
Hürriyet'in haberine göre Yener şu ifadeleri kullandı: "Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014'te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş.
Biz de bu konuyu düşünüyoruz. Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz?