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    • Haberler
    • 15.06.2023 15:50
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    • 15.06.2023 15:50
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    Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu! İbrahim Erdemoğlu kimdir? Ali Erdemoğlu Kimdir? İki kardeş...

    Forbes 2023 Milyarderler Listesi'ne göre Türkiye'nin en zengin ismi olan İbrahim Erdemoğlu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İbrahim Erdemoğlu kimdir sorusu yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Ali Erdemoğlu ise, İbrahim Erdemoğlu'un kardeşi. Peki, İbarhim ve Ali Erdemoğlu kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İbrahim Erdemoğlu kimdir?

    Forbes 2023 Milyarderler Listesi'ne göre en zengin isimler belli oldu. İşte Türkiye'nin en zengin ismi...

    İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

    Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdikten sonra iş hayatına 1983 yılında atıldı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu.

    Erdemoğlu, parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.

        ALİ ERDEMOĞLU KİMDİR?

        İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi olan Ali Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır ve SASA Polyester'in sahibidir. Erdemoğlu kardeşler ilk olarak 2015'te SASA'nın %51'ini 102 milyon dolara satın aldılar. SASA daha sonra borsada büyük bir atılım gerçekleştirdi ve şirket büyüme kaydetti. SASA'nın patronlarından olan Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü kişisi oldu.
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        Haberler Haberler Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu! İbrahim Erdemoğlu kimdir? Ali Erdemoğlu Kimdir? İki kardeş...
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