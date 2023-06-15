Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu! İbrahim Erdemoğlu kimdir? Ali Erdemoğlu Kimdir? İki kardeş...

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İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdikten sonra iş hayatına 1983 yılında atıldı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu.
Erdemoğlu, parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.