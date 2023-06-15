Türkiye'nin en zengin ismi İbrahim Erdemoğlu! İbrahim Erdemoğlu kimdir? Ali Erdemoğlu Kimdir? İki kardeş...

ALİ ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi olan Ali Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır ve SASA Polyester'in sahibidir. Erdemoğlu kardeşler ilk olarak 2015'te SASA'nın %51'ini 102 milyon dolara satın aldılar. SASA daha sonra borsada büyük bir atılım gerçekleştirdi ve şirket büyüme kaydetti. SASA'nın patronlarından olan Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü kişisi oldu.