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    • Haberler
    • 15.06.2023 15:53
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    • 15.06.2023 15:53
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    Midyat il mi olacak 2023? İl olmaya hak kazanan ilçeler hangileri? Yüksekova il mi oluyor?

    MHP lideri Devlet Bahçeli son konuşmasında 19 yeni il önerisinde bulunmuştu. Bu kapsamda AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri sağlayan 19 ilçe il olacak. Peki, Midyat il mi olacak 2023? İl olmaya hak kazanan ilçeler hangileri? Yüksekova il oluyor mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Midyat il mi olacak 2023? İl olmaya hak kazanan ilçeler hangileri? Yüksekova il mi oluyor?

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Peki, Midyat il mi olacak 2023? İl olmaya hak kazanan ilçeler hangileri? Yüksekova il mi oluyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

    MİDYAT İL Mİ OLACAK?

    Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

    Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

    O iller arasında Mardin'in Midyat ilçesi de yer alıyor.

    İşte il olmaya aday olan o ilçeler:

    Polatlı, Ankara

    Yüksekova, Hakkari

    Kahta, Adıyaman

    Midyat, Mardin

    Siverek, Şanlıurfa

    Ergani, Diyarbakır

        Cizre, Şırnak

        Nazilli, Aydın

        Edremit, Balıkesir

        Alanya, Antalya

        Manavgat, Antalya

        Lüleburgaz, Kırklareli

        Bandırma, Balıkesir

        İskenderun, Hatay

        İnegöl, Bursa

        Ünye, Ordu

        Kozan, Adana

        Fethiye, Muğla

        Erciş, Van

        Tarsus, Mersin

        Akhisar, Manisa

        Çorlu, Tekirdağ

        Ereğli, Konya

        Elbistan, Kahramanmaraş
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