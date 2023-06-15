MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Peki, Midyat il mi olacak 2023? İl olmaya hak kazanan ilçeler hangileri? Yüksekova il mi oluyor? İşte konu hakkında merak edilenler...
MİDYAT İL Mİ OLACAK?
Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.
O iller arasında Mardin'in Midyat ilçesi de yer alıyor.
İşte il olmaya aday olan o ilçeler:
Polatlı, Ankara
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Midyat, Mardin
Siverek, Şanlıurfa
Ergani, Diyarbakır