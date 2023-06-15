Çorlu, İnegöl il mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Çorlu, İnegöl ne zaman il oluyor?

ÇORLU, İNEGÖL İL Mİ OLACAK?

Çorlu ve İnegöl ilçelerinin bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar Fethiye ve Alanya için heyecanla gelecek haberi bekliyor.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden takvim.com.tr üzerinden anında haberdar olabilirsiniz.