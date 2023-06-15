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    • Haberler
    • 15.06.2023 15:08
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    • 15.06.2023 15:08
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    Çorlu, İnegöl il mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Çorlu, İnegöl ne zaman il oluyor?

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Bu nedenle vatandaşlar hangi ilçelerin il olacağı hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Çorlu, İnegöl ne zaman il olacak sorusu yer alıyor. Peki, Çorlu, İnegöl ne zaman il olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çorlu, İnegöl il mi olacak?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu teklife AK Parti'nin olumlu yaklaştığı belirtildi. İşte il olması beklenen ilçeler...

    HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından edinilen son dakika habere göre AK Parti bu fikre olumlu yaklaştı. Yeni il ve ilçelere yönelik düzenleme hazırlandı.

    8 KRİTER

    Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

    ÇORLU, İNEGÖL İL Mİ OLACAK?

    Çorlu ve İnegöl ilçelerinin bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar Fethiye ve Alanya için heyecanla gelecek haberi bekliyor.

    Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden takvim.com.tr üzerinden anında haberdar olabilirsiniz.
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        Haberler Haberler Çorlu, İnegöl il mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Çorlu, İnegöl ne zaman il oluyor?
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