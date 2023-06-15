Erciş, Ünye mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Erciş, Ünye ne zaman il oluyor?

ERCİŞ VE ÜNYE İL Mİ OLACAK?

Erciş ve Ünye ilçelerinin bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar Erciş ve Ünye için heyecanla gelecek haberi bekliyor.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden takvim.com.tr üzerinden anında haberdar olabilirsiniz.