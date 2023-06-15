Tarsus, Manavgat il mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Tarsus, Manavgat ne zaman il oluyor?

TARSUS VE MANAVGAT İL Mİ OLACAK?

Tarsus ve Manavgat ilçesinin bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar Fethiye ve Alanya için heyecanla gelecek haberi bekliyor.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden takvim.com.tr üzerinden anında haberdar olabilirsiniz.