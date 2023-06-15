Tarsus, Manavgat il mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Tarsus, Manavgat ne zaman il oluyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu teklife AK Parti'nin olumlu yaklaştığı belirtildi. İşte il olması beklenen ilçeler...
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından edinilen son dakika habere göre AK Parti bu fikre olumlu yaklaştı. Yeni il ve ilçelere yönelik düzenleme hazırlandı.
8 KRİTER
Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.