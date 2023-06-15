Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 15.06.2023 16:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2023 16:47
    ABONE OL

    2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman?

    AÖF final sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sınav tarihleri, akademik takvimde yer aldı. 2022-23 yılı Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. İşte AÖF final sonuç tarihi...

    AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

    Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

    AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

        AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ

        AÖF akademik takvimine göre yaz okulu kayıt süreci 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos'ta yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Akyapı yeni ticaret merkezleri
        Haberler Eğitim 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman?
            loading
            SON DAKİKA