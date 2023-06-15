2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman?

AÖF sınav tarihleri, akademik takvimde yer aldı. 2022-23 yılı Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. İşte AÖF final sonuç tarihi...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.