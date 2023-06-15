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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 09:11
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    • 15.06.2023 09:11
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    5 gün içinde hesaplarda! Emekli ve memur zammı ne kadar? TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHİ! Büyük zam geliyor...

    Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. Emekli ve memurlara ödeme için tarih verildi. Öte yandan Emekli ve memur maaşlarına gelecek zam oranları netleşmeye başladı. İşte emekli memur maaş ödeme tarihleri ve yapılacak zam hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    5 gün içinde hesaplarda! Emekli ve memur zammı ne kadar?

    Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıklandı. İşte detaylar...



    İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

    Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

    ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN

    Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.

    MAAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM

    Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor.

    5 AYLIK ENFLASYON MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

    Mevcut maaş: 7.500

    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50

    Mevcut maaş: 7.600

    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76

    Mevcut maaş: 7.700

    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.875,02

    Mevcut maaş: 7.800

    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.990,28

    Mevcut maaş: 7.900

    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.105,54

        Mevcut maaş: 8.000

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.220,80

        Mevcut maaş: 8.100

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.336,06

        Mevcut maaş: 8.200

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.451,32

        Mevcut maaş: 8.300

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.566,58

        Mevcut maaş: 8.700

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.027,62

        Mevcut maaş: 8.800

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.142,88

        Mevcut maaş: 8.900

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.258,14

        Mevcut maaş: 9.000

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.373,40

        Mevcut maaş: 9.050

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.431,03

        Mevcut maaş: 9.100

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.488,66

        Mevcut maaş: 9.300

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.719,18

        Mevcut maaş: 9.400

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.834,44

        Mevcut maaş: 9.500

        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.949,70

        Mevcut maaş: 9.600

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.064,96

            Mevcut maaş: 9.700

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.180,22

            Mevcut maaş: 9.800

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.295,48

            Mevcut maaş: 9.900

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.410,74

            Mevcut maaş: 10.000

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.526,00

            Mevcut maaş: 10.100

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.641,26

            Mevcut maaş: 10.200

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.756,52

            Mevcut maaş: 10.300

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.871,78

            Mevcut maaş: 10.400

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.987,04

            Mevcut maaş: 10.500

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.102,30

            Mevcut maaş: 10.600

            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.217,56

            NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

            Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

            Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

            Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

            Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

            Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

            Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

                Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

                Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

                Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

                Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

                BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

                Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

                Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

                Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

                Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

                Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

                EMEKLİ MAAŞI VE KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

                SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 19 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

                Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

                Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

                İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİ

                SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 19-21 Haziran arası

                Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran

                Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran

                    NİHAİ ÖDEME TAKVİMİNİ SGK DUYURACAK

                    Detayların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklaması bekleniyor.

                    MART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE İKRAMİYE ALACAK

                    Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor.Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek.

                    Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak.Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

                    BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

                    Nisan ayında yüzde 82 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için yeni bir artış da masada bulunuyor. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

                    DUL VE YETİME DE İKRAMİYE ÖDENECEK: KİM NE KADAR ALACAK?

                    Bayram ikramiyesinde yapılacak bir artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.

                    Örneğin bayram ikramiyesi 2 bin 500 lira olursa;Yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 500 lira yerine bin 875 lira bayram ikramiyesi,Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline bin lira yerine bin 250 lira,Yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek.

                    Örneğin bayram ikramiyesi 3 bin lira olursa da;Yüzde 75 ölüm aylığı alana 2 bin 250 lira,Yüzde 50 ölüm aylığı alana bin 500 lira,Yüzde 25 ölüm aylığı alana 750 lira ödenecek.

                    TEMMUZ AYINDA EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

                    SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,26 olarak kayıtlara geçti. TÜİK 3 Temmuz'da saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonunu duyuracak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu rakam refah payı hariç doğrudan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı zammı olacak.

                    30Emekli ve memur maaşları 5 gün içinde hesaba yatıyor Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam
                    Enflasyon ile ilgili rakamların kesinleşmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları devreye girecek ve ek zam yapılacak. Masada refah payı, seyyanen artışlar ve kademeli zam oranı bulunuyor. Ekonomistlere göre 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 18 ila 20 arasında olması bekleniyor.
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                    Haberler Ekonomi 5 gün içinde hesaplarda! Emekli ve memur zammı ne kadar? TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHİ! Büyük zam geliyor...
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