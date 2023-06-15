5 gün içinde hesaplarda! Emekli ve memur zammı ne kadar? TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHİ! Büyük zam geliyor...

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İLK FORMÜL ORANSAL ZAM
Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.
ÜÇÜNCÜ FORMÜL SEYYANEN
Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.
MAAŞA GÖRE KADEMELİ ZAM
Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor.
5 AYLIK ENFLASYON MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50
Mevcut maaş: 7.600
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76
Mevcut maaş: 7.700
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.875,02
Mevcut maaş: 7.800
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.990,28
Mevcut maaş: 7.900
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.105,54