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    • 15.06.2023 09:58
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    Son dakika: HAVA DURUMU | AFAD'tan sel uyarısı: Turuncu alarm verilen illerde yaşayanlar dikkat! | 15 Haziran 2023 hava durumu

    Son dakika haberi.... AFAD tarafından yapılan açıklamada, 15 Haziran Perşembe günü; kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle 13 ilde Meteoroloji tarafından turuncu alarm verildiği belirtildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

    takvim.com.tr
    AFAD’tan 13 il için sel uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 15 Haziran Perşembe günü; Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    TURUNCU UYARI VERİLDİ!
    Turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

    SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
    Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        BATIDA SICAKLIK ARTIYOR
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

        Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esecek.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara:         Parçalı bulutlu 29

            İstanbul: Parçalı bulutlu 27

            İzmir: Parçalı bulutlu 31

            Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

                Antalya: Parçalı bulutlu 30

                Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

                Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

                    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

                    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33

                    Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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                    Haberler Haberler Son dakika: HAVA DURUMU | AFAD'tan sel uyarısı: Turuncu alarm verilen illerde yaşayanlar dikkat! | 15 Haziran 2023 hava durumu
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