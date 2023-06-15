Son dakika: HAVA DURUMU | AFAD'tan sel uyarısı: Turuncu alarm verilen illerde yaşayanlar dikkat! | 15 Haziran 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 15 Haziran Perşembe günü; Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TURUNCU UYARI VERİLDİ!

Turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.