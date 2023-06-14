Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi? 16 Haziran 2023 Cuma günü serbest mi gidilecek? Karne günü kıyafet serbest mi?

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.