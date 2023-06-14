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    • Eğitim
    • 14.06.2023 11:18
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    • 14.06.2023 11:18
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    Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi? 16 Haziran 2023 Cuma günü serbest mi gidilecek? Karne günü kıyafet serbest mi?

    Karne günü, öğrencilerin bir dönemi tamamlaması ve yaz tatiline girmesi dolayısıyla oldukça heyecanla beklenen bir gündür. Karne gününe ilişkin bazı detaylar ise öğrenciler ve veliler arasında merak konusu olabilmektedir. Bu detaylardan biri de karne gününde kıyafet serbestisi olup olmadığıdır.

    takvim.com.tr
    Karne günü kıyafet serbest mi?

    16 Haziran 2023 Cuma günü karne almaya gidecek öğrenciler karne günü kıyafet serbest mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Peki, karne günü kıyafet serbest mi? Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi? İşte detaylar...

    KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

    Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.

    KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

    Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

        KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

        Karne günü yani 16 Haziran Cuma günü karneler normal ders saatleri içerisinde dağıtılacak. Her okulun kendi programı olduğu için en net bilgi sınıf öğretmenleri tarafından verilmekle karnelerin saat kaçta dağıtılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (MEB 2023 YAZ TATİLİ TAKVİMİ)

        16 Haziran'da başlayan yaz tatili, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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        Haberler Eğitim Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi? 16 Haziran 2023 Cuma günü serbest mi gidilecek? Karne günü kıyafet serbest mi?
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