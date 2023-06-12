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    • Haberler
    • 12.06.2023 10:49
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    • 12.06.2023 10:49
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    Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin sızma girişimi engellendi

    Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK militanları, Suriye Milli Ordusu'nun cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. 4 ayrı noktada gerçekleştirilen saldırıda ağır kayıplar veren teröristler geri çekilmek zorunda kaldı. Terör örgütü mensupları, dün akşam saatlerinde de Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı çevresine de roketli saldırılarda bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    Teröristlerin sızma girişimi engellendi

    Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

    4 AYRI NOKTADA SALDIRI
    Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez, Mare, Keferkelbin ve Kelcibrin bölgesinde sızma girişiminde bulundu.

    Bunun üzerine harekete geçen SMO, eş zamanlı olarak 4 ayrı noktada saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı ve sızma girişimini püskürttü.

    Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

        ÖNCÜPINAR'A ROKETLER DÜŞTÜ!
        Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı çevresine de roketli saldırılarda bulunmuş, roketler boş araziye düşmüştü.

        TEL RIFAT'TAKİ DURUM
        PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

        Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
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