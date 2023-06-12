Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, Kazakistan'daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.
14 ORMAN İŞÇİSİ ÖLDÜ!
Kazakistan'da ülkenin doğusundaki Abay eyaletinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren 14 orman işçisi için bugün "Ulusal Yas Günü" ilan edildi.
Ulusal Yas Günü sebebiyle ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi, televizyon ve radyodaki eğlence ve müzik programları yayından kaldırıldı, resmi devlet kurumları ile haber sitelerinin sayfaları siyah ve beyaza büründü.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yangının sürdüğü Abay eyaletinde oluşturulan acil karargahta yetkililerle toplantı yaptı.
Tokayev, toplantıda ilgili bakanlığın ve eyalet valiliğinin afetin önlenmesi konusunda yeterli seviyede organize olamadıklarını belirtti.