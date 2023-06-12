Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e taziye telefonu

Şariphanov, bölgede yangına müdahale için yeterli insan ve ekipmana sahip olduklarını belirterek, "Yaklaşık 1500 itfaiye ekibi 300'e yakın ekipmanla ve 12 helikopterle bölgede çalışıyor." dedi.

Yangının etkili olduğu alanın giderek küçüldüğünü kaydeden Şariphanov, "Tahminlerimize göre önümüzdeki birkaç günde yangını söndüreceğiz." bilgisini paylaştı.