Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı? Silvio Berlisconi neden vefat etti, hastalığı neydi?

İTALYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI BERLUSCONI HASTALIĞI NEYDİ?

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Silvio Berlusconi, 2 gün önce bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı. İtalya medyası Berlusconi'nin 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

SILVIO BERLISCONI KİMDİR?

İtalya eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı.