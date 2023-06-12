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    • 12.06.2023 11:49
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    • 12.06.2023 11:55
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    Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı? Silvio Berlisconi neden vefat etti, hastalığı neydi?

    İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi hayatını kaybetti. Arama motorlarına yönelen birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Silvio Berlisconi kimdir, kaç yaşında? Berlisconi neden vefat etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı? Silvio Berlisconi neden vefat etti, hastalığı neydi?

    İtalya eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi hayatını kaybetti. Bu nedenle konu hakkında detaylar araştırılıyor. İşte merak edilenler...

    BERLUSCONI NEDEN VEFAT ETTİ?

    Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören, 2 gün önce de hastaneye kaldırılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

    İTALYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI BERLUSCONI HASTALIĞI NEYDİ?

    İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Silvio Berlusconi, 2 gün önce bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı. İtalya medyası Berlusconi'nin 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

    SILVIO BERLISCONI KİMDİR?

    İtalya eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı.

        2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçmiştir.

        2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu.
        20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıklamış, ancak 23 Nisan'da tekrar başbakanlığa geçmiştir. Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona ermiştir. Kendisi ayrıca bir İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir.
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        Haberler Haberler Eski İtalya Başbakanı Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı? Silvio Berlisconi neden vefat etti, hastalığı neydi?
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