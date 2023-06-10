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    Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı, kupayı hangi takım aldı? Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu?

    Heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonunda nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Manchester City ile Inter takımları arasındaki büyük final maçı futbolseverleri ekran başına kilitledi. İki güçlü takımın karşılaşmasında sahne alan futbolcular sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kim kazandı, kupayı hangi takım aldı? Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu? İşte Şampiyonlar Ligi finalinin kazanan takımı ve maçın detayları!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı?

    Manchester City ve Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. İlk düdükle birlikte iki takım da hücum gücünü ortaya koymak için çaba sarf etti. Maç sonrası milyonlar "UEFA Şampiyonlar Ligi kim kazandı, kupayı hangi takım aldı?" sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu? İşte detaylar!

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM KAZANDI?

    Maç 1-0 skorla Manchester City üstünlüğüyle sona erdi. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City müzesine götürdü.

    BÜYÜK MÜCADELE

    Maç boyunca iki takım da hücumda etkili olmaya çalışırken, savunma hattında da sıkı bir mücadele sergilendi.

    DE BRUYNE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

    Manchester City'nin Belçikalı oyuncusu Kevin De Bruyne, Inter ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Manchester City ile Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz ekibinin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. 30'uncu dakikada kendisini orta alanda yere bırakan Belçikalı oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Bir süre kendisini deneyen De Bruyne, 36'ncı dakikada kenara işaret yaparak değiştirilmesini istedi. Belçikalı oyuncunun yerine oyuna Phil Foden dahil oldu.

        Kevin De Bruyne, 2021 yılında Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde ise 60'ıncı dakikada sakatlanarak oyuna devam edememişti.

        HAKAN VE İLKAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

        Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

        KUPA YENİKAPI'DAN GELDİ

        Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

        Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

        Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.
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        Haberler Haberler Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı, kupayı hangi takım aldı? Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu?
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