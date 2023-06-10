Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı, kupayı hangi takım aldı? Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu?

Manchester City ile Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz ekibinin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. 30'uncu dakikada kendisini orta alanda yere bırakan Belçikalı oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Bir süre kendisini deneyen De Bruyne, 36'ncı dakikada kenara işaret yaparak değiştirilmesini istedi. Belçikalı oyuncunun yerine oyuna Phil Foden dahil oldu.

Kevin De Bruyne, 2021 yılında Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde ise 60'ıncı dakikada sakatlanarak oyuna devam edememişti.