Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi finali kim kazandı, kupayı hangi takım aldı? Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu?

Manchester City ve Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. İlk düdükle birlikte iki takım da hücum gücünü ortaya koymak için çaba sarf etti. Maç sonrası milyonlar "UEFA Şampiyonlar Ligi kim kazandı, kupayı hangi takım aldı?" sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, Manchester City Inter hangi takım şampiyon oldu? İşte detaylar!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM KAZANDI?
Maç 1-0 skorla Manchester City üstünlüğüyle sona erdi. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City müzesine götürdü.
BÜYÜK MÜCADELE
Maç boyunca iki takım da hücumda etkili olmaya çalışırken, savunma hattında da sıkı bir mücadele sergilendi.
DE BRUYNE MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Manchester City'nin Belçikalı oyuncusu Kevin De Bruyne, Inter ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.