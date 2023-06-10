Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir final maçı için geri sayım başladı. Manchester City ile Inter takımları, heyecan dolu bir mücadele için bugün karşı karşıya geliyor. İki büyük kulübün mücadelesi futbolseverlerin heyecanla beklediği bir final olacak. Bu kapsamda "EXXEN TV 8 CANLI İZLE!" ve "Manchester City İnter maçı CANLI YAYIN İZLE kesintisiz bedava!" seçenekleri araştırılıyor.