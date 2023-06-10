Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir final maçı için geri sayım başladı. Manchester City ile Inter takımları, heyecan dolu bir mücadele için bugün karşı karşıya geliyor. İki büyük kulübün mücadelesi futbolseverlerin heyecanla beklediği bir final olacak. Bu kapsamda "EXXEN TV 8 CANLI İZLE!" ve "Manchester City İnter maçı CANLI YAYIN İZLE kesintisiz bedava!" seçenekleri araştırılıyor.
BÜYÜK DÜELLO!
Guardiola yönetimindeki Manchester City, sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. İngiltere Premier Lig'de de başarılı bir sezon geçiren takım, Şampiyonlar Ligi'nde de fırtınalar estirdi.
Yıldız futbolcuları ve hücum gücüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Manchester City, final maçında da aynı başarıyı göstermeye odaklanacak.
Diğer tarafta ise İnter, uzun yıllar sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde final gören bir İtalyan kulübü olarak dikkatleri üzerine çekti.