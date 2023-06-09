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    • 09.06.2023 10:51
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    • 09.06.2023 11:24
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    Kapıkule'de 1 milyon TL'lik elektronik sigara, içki ve ilaç ele geçirildi

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda 1200 elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 ilaç ele geçirildi. Kaçak malzemelerin değerinin 1 milyon TL olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    1 milyon liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sırbistan'dan Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde; 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

    TARAMAYA ALINDI
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsü, ekiplerce yakın takibe alındı. Otobüs, detaylı kontrol için x-ray taramasına alınarak arama yapıldı.

    DEĞERİ 1 MİLYON TL
    Söz konusu aramada; kaçak 1200 elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bıraktığı belirlendi. Kaçak malzemelerin değerinin 1 milyon TL olduğu belirlendi.

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

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