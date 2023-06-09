Kapıkule'de 1 milyon TL'lik elektronik sigara, içki ve ilaç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sırbistan'dan Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde; 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

TARAMAYA ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsü, ekiplerce yakın takibe alındı. Otobüs, detaylı kontrol için x-ray taramasına alınarak arama yapıldı.