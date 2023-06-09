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    • Haberler
    • 09.06.2023 12:13
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    • 09.06.2023 12:30
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    Yunan lobisi harekete geçti! Türk düşmanı vekillerden mektup: F-16'lar için şartlı satış

    Türkiye'nin mevcut F-16'ların modernizasyonu ve yenilerinin satın alımı için ABD ile gerçekleştiridiği görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlanmasına karşın nihai anlaşma henüz imzalanmadı. Durumu baltalamak isteyen Yunan lobisi aralarında Türk düşmanı Bob Menendez'in de bulunduğu 4 vekil aracılığıyla, harekete geçti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan vekiller, F-16 satışına karşılık Türkiye'den, ABD silahlarının Yunanistan'a karşı kullanılmayacağının garantisi alınması gerektiğine yönünde talepte bulunulmasını istedi.

    takvim.com.tr
    Yunan lobisi harekete geçti!

    ABD'de Yunan lobileri Türkiye'nin F-16 almasını engellemek üzere harekete geçti. Yıllardır süren bayat alışkanlıkla F-16 satın alımı ve modernizasyonu sürecini baltalamak isteyen ABD'li vekiller ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazdı. Türkiye'ye F-16 satışına yönelik şart koşulmasını talep ettiler.

    SKANDAL 'GARANTİ' TALEBİ
    Yunan basınında yine gündem Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi. ABD'deki Yunan lobilerinin yıllardır mücadele ettiği Türkiye karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi.

    12 mil iddiası ile Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmeye çalışan ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunan Yunanistan'a arka çıkan ABD'li vekiller skandal mektuplarını yinelediler.

    ABD Hükümetinin F-16'ların Yunanistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kullanılmayacağı garanti edilene kadar Türkiye'ye satışının engellenmesi gerektiği iddiası ile hareket eden vekiller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazdı.

        TÜRKİYE İÇİN SAVAŞ SEBEBİ
        Aralarında Türk düşmanı Bob Menendez'in de bulunduğu 4 vekil, Türkiye'nin Mavi Vatan vurgusundan ve Yunanistan'ın 12 mil iddiasını gerçekleştirmesini 'casus belli' sayacağını belirten kararından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

        Bu sebepler nedeniyle ABD'li vekiller Türkiye'ye yazdıkları mektuplarında, F-16 satışının şarta bağlanması gerektiğini belirtti.

        Mektupta Türkiye'nin ABD'ye İsveç'in NATO üyeliği üzerinden şantaj yaptığı gibi küstah ifadeler yer alırken Türkiye'nin Yunanistan politikasının değiştirmediği söylendi.

            Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu tutumundan duyulan rahatsızlığı da dile getiren ABD'li vekiller, Dedeağaç meselesini de gündeme aldı.

            İYİCE UÇTULAR
            Yunan topraklarında ABD üssü haline gelen Dedeağaç'ın paha biçilemez bir varlığı olduğu iddia edilen mektupta ABD'li vekilleri, Türkiye'nin neredeyse kendi hava sahası içindeki uçuşunun bile kısıtlanması gibi küstah bir beklenti içine girdiler.

            ABD silahlarının Yunanistan'a karşı kullanılmayacağının garantisi alınmadan Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi gerektiğini belirttiler.

                Blinken'a yazılan mektupta ise, Ankara'nın mevcut savaş filosunu bağlantısı bir şekilde kullandığı belirtildi. Türkiye'nin terörle mücadelede Batı çıkarlarını baltaladığı ve ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gibi önemli müttefiklerini tehdit ettiğini iddia ettiler.

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                Haberler Haberler Yunan lobisi harekete geçti! Türk düşmanı vekillerden mektup: F-16'lar için şartlı satış
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