Yunan lobisi harekete geçti! Türk düşmanı vekillerden mektup: F-16'lar için şartlı satış

ABD'de Yunan lobileri Türkiye'nin F-16 almasını engellemek üzere harekete geçti. Yıllardır süren bayat alışkanlıkla F-16 satın alımı ve modernizasyonu sürecini baltalamak isteyen ABD'li vekiller ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazdı. Türkiye'ye F-16 satışına yönelik şart koşulmasını talep ettiler.

SKANDAL 'GARANTİ' TALEBİ

Yunan basınında yine gündem Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi. ABD'deki Yunan lobilerinin yıllardır mücadele ettiği Türkiye karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi.