Yunan lobisi harekete geçti! Türk düşmanı vekillerden mektup: F-16'lar için şartlı satış

ABD'de Yunan lobileri Türkiye'nin F-16 almasını engellemek üzere harekete geçti. Yıllardır süren bayat alışkanlıkla F-16 satın alımı ve modernizasyonu sürecini baltalamak isteyen ABD'li vekiller ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazdı. Türkiye'ye F-16 satışına yönelik şart koşulmasını talep ettiler.
SKANDAL 'GARANTİ' TALEBİ
Yunan basınında yine gündem Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi. ABD'deki Yunan lobilerinin yıllardır mücadele ettiği Türkiye karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi.
12 mil iddiası ile Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmeye çalışan ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunan Yunanistan'a arka çıkan ABD'li vekiller skandal mektuplarını yinelediler.
ABD Hükümetinin F-16'ların Yunanistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kullanılmayacağı garanti edilene kadar Türkiye'ye satışının engellenmesi gerektiği iddiası ile hareket eden vekiller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazdı.