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    • Haberler
    • 09.06.2023 14:43
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    • 09.06.2023 14:43
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    4 ilde eş zamanlı operasyon: Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltında

    Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer’in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    HDP’li eş başkanlar gözaltına alındı

    Aralarında Patnos Belediye Başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonda Patnos Belediye Başkanı HDP'li Emrah Kılıç, eş başkan Müşerref Geçer, belediye personeli U.L., elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.

    Soruşturmanın içeriğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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