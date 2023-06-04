LGS için giriş belgesi şart mı 2023? LGS giriş belgesi çıktı almak gerekiyor mu? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu 2023?

LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler puanlamalarla ilgili araştırmalara başladı. Puanlamalar sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarına göre belirlenecek. Ancak LGS'de MEB'in 100 puan vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Peki, LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS saat kaçta? LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? İşte detaylar...
2022 LGS SINAVINDA MEB 100 PUAN VERİYOR MU?
LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler puanlamalarla ilgili araştırmalara başladı. Puanlamalar sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarına göre belirlenecek. Ancak LGS'de MEB'in 100 puan vermesi gibi bir durum söz konusu değil.
LGS EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUAN
Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınavda alınan sonuçlar en yüksek puan 500 ve en düşük puan 100 olan puan dağılımına dönüştürülecek.