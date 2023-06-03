LGS günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi? 4 Haziran Pazar toplu taşıma bedava mı?

LGS sınavıyla beraber milyonlarca aday, velisi ve sınav görevlisi sınav günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve tramvayın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma bedava mı? LGS günü otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...
LGS GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçen sene LGS günü öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmıştı.
LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."