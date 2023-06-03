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    • 03.06.2023 09:59
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    • 03.06.2023 09:59
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    LGS günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi? 4 Haziran Pazar toplu taşıma bedava mı?

    LGS günü ulaşım araçlarının ücretisiz olup olmayacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma bedava mı? LGS günü otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    4 Haziran Pazar toplu taşıma bedava mı?

    LGS sınavıyla beraber milyonlarca aday, velisi ve sınav görevlisi sınav günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve tramvayın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma bedava mı? LGS günü otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...

    LGS GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

    Öncelikle şunu belirtelim ki konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçen sene LGS günü öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmıştı.

    LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:

    "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

        LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

        Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

        İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

        LGS SINAV SONUÇ TARİHİ

        MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
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        Haberler Haberler LGS günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi? 4 Haziran Pazar toplu taşıma bedava mı?
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