TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇ SONUCU 5-1 (ÖZET)

BJELICA YÖNETİMİNDE BİR İLK!

Trabzonspor, Alanyaspor'u mağlup ederek bu sezon ilk defa 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon bir ilki yaşadı.