1 ısırığı bile tehlike saçıyor! Yaz aylarına dikkat! Akın akın ülkemize geliyor! Yılan istilası başladı! Türkiye'de o yerlere adımınızı atmayın...
Yaz aylarının gelmesiyle ülkemizde yılan görülme sıklığı da artmaya başladı. Türkiye'de çok alışık olunmayan bu büyük yılanların sayısı giderek artıyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından da konuyla ilgili öneriler paylaşıldı. Isınan hava ile yılanların daha yoğun olabileceği yerleri sizler için derledik. Özellikle bu alanlara çocuklarınızı tek başına göndermemeniz sizin için koruyucu bir önlem olacaktır. İşte yılan istilasından kurtulma yöntemleri ve alınması gereken önlemler...
TÜRKİYE'DE YAYGIN GÖRÜLEN YILAN TÜRLERİ VE BULUNDUKLARI BÖLGELER:
Koca Yılan (Malpolon monspessulanus): Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle Akdeniz kıyılarında yaşar.
Boz Yılan (Coluber jugularis): Türkiye'nin birçok bölgesinde, özellikle ormanlık ve dağlık alanlarda bulunur.
İğneli Yılan (Vipera xanthina): Türkiye'nin iç bölgelerinde, dağlık ve kuru alanlarda yaşayan zehirli bir yılan türüdür.
Çizgili Engerek (Vipera bornmuelleri): Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde, özellikle kıyı şeritlerinde bulunur. Zehirli bir yılan türüdür.
Yeşil Yılan (Hierophis viridiflavus): Türkiye'nin kuzey, batı ve güney bölgelerinde, özellikle ormanlık ve tarım alanlarında yaşar. Genellikle zararsızdır.
Kahverengi Yılan (Dolichophis jugularis): Türkiye'nin birçok bölgesinde yaygındır, özellikle çayırlık ve kırsal alanlarda bulunur. Zehirli değildir.
Küçük Engerek (Vipera ursinii): Türkiye'nin kuzeydoğusunda ve Orta Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaşar. Zehirli bir yılan türüdür.
Muğla: Yine Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Muğla, ormanlık alanlar, kıyı şeridi ve dağlık bölgeleriyle yılanların yaşam alanlarına ev sahipliği yapar.