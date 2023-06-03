1 ısırığı bile tehlike saçıyor! Yaz aylarına dikkat! Akın akın ülkemize geliyor! Yılan istilası başladı! Türkiye’de o yerlere adımınızı atmayın...

Yaşanan kuraklık ve iklim değişiklikleri, doğada düzensizliklere sebebiyet vermeye başladı. Bu nedenle Türkiye'de yılan görülme sayısı da giderek artıyor. Uzmanlar yılan gördüğünüzde yapılması gerekenleri tek tek açıkladı. İşte yılan gördüğünüzde yapmanız gerekenler...