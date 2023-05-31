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    • Eğitim
    • 31.05.2023 15:33
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    • 31.05.2023 15:33
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    ÖSYM AİS YKS ÜNİVERSİTE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! TYT AYT, YDT YKS ne zaman, üniversite sınav giriş belgesi/ yerleri nasıl ve nereden alınır?

    Üniversite sınavı olan YKS'ye katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri büyük bir öneme sahiptir. Sınav giriş belgeleri, adayların sınava girecekleri oturumları ve sınav yerlerini gösterir. Bu belgelerin sorgulanabilmesi için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi kullanılabilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini sorgulayabilir ve çıktısını alabilirler.

    takvim.com.tr
    YKS sınav yerleri erişime açıldı!

    17-18 Haziran'daki YKS için öğrenciler detayları merak ediyor. Özellikle giriş belgeleri hakkında araştırmalar hızlandı. İşte giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih...

    YKS SINAV YERLERİ

    YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    Üniversite sınavı olan YKS'ye katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri büyük bir öneme sahiptir. Sınav giriş belgeleri, adayların sınava girecekleri oturumları ve sınav yerlerini gösterir. Bu belgelerin sorgulanabilmesi için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi kullanılabilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini sorgulayabilir ve çıktısını alabilirler.

    Sınav giriş belgeleri, renkli veya siyah beyaz olarak alınabilir. Adaylar, sınava giriş belgesini ilgili oturumda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaktır. Bu nedenle, adayların sınav gününde belgelerini eksiksiz olarak yanlarında bulundurmaları önemlidir.

    YKS'de her oturum için ayrı bir sınav giriş belgesi düzenlenecektir. Örneğin, Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik oturumlarına katılacak öğrenciler ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkarmak zorundadır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmeyecektir.

    Sınav giriş belgelerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, belgeyi çıktı alırken fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzünde, ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmamalıdır. Aksi takdirde, adayın sınavı geçersiz sayılabilir. Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar, internet üzerinden yeni bir belge edinebilirler.

    Özetle, YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir ve çıktısı alınabilir. Adaylar, sınav gününde belgelerini yanlarında bulundurarak sınav sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirler. Sınavla ilgili tüm önemli bilgilere ve duyurulara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşmak önemlidir.

        ÖSYM YKS TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM açıklaması şu şekilde;

        2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

        17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

        18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

        Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
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        Haberler Eğitim ÖSYM AİS YKS ÜNİVERSİTE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! TYT AYT, YDT YKS ne zaman, üniversite sınav giriş belgesi/ yerleri nasıl ve nereden alınır?
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