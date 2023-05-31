ÖSYM AİS YKS ÜNİVERSİTE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! TYT AYT, YDT YKS ne zaman, üniversite sınav giriş belgesi/ yerleri nasıl ve nereden alınır?

YKS SINAV YERLERİ

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Üniversite sınavı olan YKS'ye katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri büyük bir öneme sahiptir. Sınav giriş belgeleri, adayların sınava girecekleri oturumları ve sınav yerlerini gösterir. Bu belgelerin sorgulanabilmesi için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi kullanılabilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini sorgulayabilir ve çıktısını alabilirler.

Sınav giriş belgeleri, renkli veya siyah beyaz olarak alınabilir. Adaylar, sınava giriş belgesini ilgili oturumda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaktır. Bu nedenle, adayların sınav gününde belgelerini eksiksiz olarak yanlarında bulundurmaları önemlidir.

YKS'de her oturum için ayrı bir sınav giriş belgesi düzenlenecektir. Örneğin, Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik oturumlarına katılacak öğrenciler ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkarmak zorundadır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmeyecektir.