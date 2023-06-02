LGS hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre merak edilen tüm sorular yanıt buldu. Bu kapsamda sınava katılacak olan adaylar bazı detayları merak ediyor. Peki, LGS'de kaç soru var? 2023 LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır? İşte detaylar!
LGS'DE KAÇ SORU VAR?
LGS'de toplamda 90 soru bulunmaktadır. Her ders için eşit sayıda soru yer alır ve öğrencilerin bu soruları belirli bir süre içinde cevaplaması gerekmektedir.
LGS İKİ OTURUM ARASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.
Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 4 Haziran 2023'te uygulanacağını açıkladı. Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."