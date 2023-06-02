LGS hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre merak edilen tüm sorular yanıt buldu. Bu kapsamda sınava katılacak olan adaylar bazı detayları merak ediyor. Peki, LGS'de kaç soru var? 2023 LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır? İşte detaylar!