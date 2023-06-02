Yeni Kabine ne zaman açıklanacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kabinede kimler olacak? Yeni kabine zaman açıklanacak?

Yeni Kabine üyeleri ve açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve Kabine açıklaması bu Cuma olabilir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi ATV - A Haber ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.
"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:
''Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.
Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.
Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''