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    • Haberler
    • 29.05.2023 08:30
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    • 29.05.2023 08:30
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    BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi otobüs, metro, metrobüs, marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak?

    Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi her yıl 29 Mayıs'ta çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen kutlama gününde toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi otobüs, metro, metrobüs, marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

    "İstanbul'un Fethi'nde otobüsler bedava mı? 29 Mayıs Pazartesi otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, vapur ücretsiz mi?" soruları gündemde. İşte merak edilenler...

    İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?

    İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul gerçekleşen kuşatmanın ardından fethedilmiştir.

    29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

    29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

        İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

        30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

        1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

        1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

        1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

        1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

        1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

        8 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

        5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

        17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

        29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

        1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

        1460- Mora ele geçirildi.

        1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

        1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

        1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

        1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

        1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

        1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

        1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

        1470- Eğriboz alındı.

        1471- Fatih Külliyesi açıldı.

        1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

        1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

        1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

        1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

        1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

        1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

        1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

        1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

        1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.
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