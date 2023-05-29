BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi otobüs, metro, metrobüs, marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak?

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?
İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul gerçekleşen kuşatmanın ardından fethedilmiştir.
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir günlüğüne ara verilecek.
29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.