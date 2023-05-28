Hatay Defne Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

Hatay seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 il il, ilçe ilçe seçim sonuçları…
SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçti. Bütün illerde ve yurt dışında oy oranlarını artıran Erdoğan, yarışı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak yerel, genel seçimler olmak üzere 17'inci zaferini ilan etti.
Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre,
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,10
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,90 oy aldı.
ERDOĞAN'IN 17'NCİ ZAFERİ
Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1983 yılında Refah Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatında başladığı siyasi hayatına bir seçim zaferi daha ekledi.
1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Erdoğan, görev süresi dolmadan Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında kurulan AK Parti'nin Genel Başkanlığı ile siyasi kariyerinde yeni sayfa açan Erdoğan, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk seçimden zaferle ayrıldı.
Bu seçimden sonra 2004 yerel seçimleri de AK Parti'nin başarısını sürdürdüğü seçim oldu. 2007'deki cumhurbaşkanlığı krizinin ardından erkene alınan genel seçimlerde oylarını artırdı.