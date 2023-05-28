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    • 28.05.2023 22:11
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    • 28.05.2023 22:11
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    Hatay Defne Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Hatay Defne seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Hatay seçim sonuçları…

    Hatay Defne Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları!

    Hatay seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 il il, ilçe ilçe seçim sonuçları…

    SEÇİMİ KİM KAZANDI?

    Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçti. Bütün illerde ve yurt dışında oy oranlarını artıran Erdoğan, yarışı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak yerel, genel seçimler olmak üzere 17'inci zaferini ilan etti.

    Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan verilerine göre,

    Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,10

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,90 oy aldı.

    ERDOĞAN'IN 17'NCİ ZAFERİ

    Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1983 yılında Refah Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatında başladığı siyasi hayatına bir seçim zaferi daha ekledi.

    1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Erdoğan, görev süresi dolmadan Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında kurulan AK Parti'nin Genel Başkanlığı ile siyasi kariyerinde yeni sayfa açan Erdoğan, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk seçimden zaferle ayrıldı.

    Bu seçimden sonra 2004 yerel seçimleri de AK Parti'nin başarısını sürdürdüğü seçim oldu. 2007'deki cumhurbaşkanlığı krizinin ardından erkene alınan genel seçimlerde oylarını artırdı.

        Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini öneren Anayasa değişikliği referandumu da Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı.

        2009 yerel seçimleri, 2011 genel seçimleri de Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin açık ara zaferleri ile sonuçlandı. Bu iki seçim arasında bir de 2010'daki referandum galibiyeti yer aldı.

        2014 yerel seçimleri Erdoğan'ın AK Parti'deki ilk Genel Başkanlık döneminin son seçimi olarak kayıtlara geçti. Bu seçimden sonra aynı yılın ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle ayrılan Erdoğan'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna önce Ahmet Davutoğlu, sonra Binali Yıldırım oturdu. Parti, Erdoğan'ın bıraktığı oy oranlarının gerisine düşmeden 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadı.

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017'deki referandumla birlikte Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına da dönmüş oldu. 2018'de yeni sistemin ilk seçiminde hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu elde etti.

        14 Mayıs'taki ilk turda partisi ve ittifakı birinci çıkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda ilk defa ilk turda seçilemese de ikinci turda bütün illerde oy oranlarını artırarak kazandı.

        Böylece 6 genel seçim, 5 yerel seçim, 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandum Erdoğan'ın damgasını vurduğu seçimler olarak Türk siyasi tarihine geçti.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Hatay Defne Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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