Hatay Defne Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini öneren Anayasa değişikliği referandumu da Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı.

2009 yerel seçimleri, 2011 genel seçimleri de Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin açık ara zaferleri ile sonuçlandı. Bu iki seçim arasında bir de 2010'daki referandum galibiyeti yer aldı.

2014 yerel seçimleri Erdoğan'ın AK Parti'deki ilk Genel Başkanlık döneminin son seçimi olarak kayıtlara geçti. Bu seçimden sonra aynı yılın ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle ayrılan Erdoğan'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna önce Ahmet Davutoğlu, sonra Binali Yıldırım oturdu. Parti, Erdoğan'ın bıraktığı oy oranlarının gerisine düşmeden 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadı.