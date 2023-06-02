Menderes Türel kimdir? Menderes Türel kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya'da pek çok proje gerçekleştirilmiştir. Başta AntRay olmak üzere pek çok ulaşım projesi, köprülü kavşak, alt geçit, cadde ve pek çok altyapı projeleri onun döneminde yapılmıştır. Boğaçayı rekreasyon alanı, Konyaaltı Plajı düzenlemesi gibi projeler onun döneminde yapılmıştır.