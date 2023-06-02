Menderes Türel kimdir? Menderes Türel kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Son günlerde Menderes Türel ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Menderes Türel kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Menderes Türel kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!
MENDERES TÜREL KİMDİR?
Menderes Türel 1964 yılında Antalya'da doğmuştur. Yörük bir aileden gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı.
28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Antalya'da pek çok proje gerçekleştirilmiştir. Başta AntRay olmak üzere pek çok ulaşım projesi, köprülü kavşak, alt geçit, cadde ve pek çok altyapı projeleri onun döneminde yapılmıştır. Boğaçayı rekreasyon alanı, Konyaaltı Plajı düzenlemesi gibi projeler onun döneminde yapılmıştır.