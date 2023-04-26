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    • Haberler
    • 26.04.2023 16:48
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    • 26.04.2023 16:52
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    Ulusal Staj Programı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı! Ön lisans 1, 2, 3, 4. sınıflar....

    Ulusal Staj Programı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde internet arama motorlarında adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. Ön lisans ve lisans öğrencilerin başvurabildiği programın sonuçları merakla bekleniyor. İşt Ulusal Staj Programı Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı.

    Ulusal Staj Programı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı hakkında bir çok soru gündeme geldi. Programa başvuranlar sonuç sorgulama yapmak için araştırmalara koyuldu. Peki Ulusal Staj Programı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    KARİYER KAPISI STAJ PROGRAMI AÇIKLANDI MI?

    Konuya ilişkin yeni bir açıklama bulunmazken, öğrencilerin, başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

    KARİYER KAPISI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

    Ulusal Staj Programı başvurusu için Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra ise e-Devlet aşamasındaki bilgileri kontrol edip ve onaylamak gerekiyor. Diğer adımda "Başvuru Formunu" her bir soruda belrtilen kriterlere göre doldurulması ve başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvuru süreci bittikten sonra ise işverenlerden gelen teklfileri inceleyip kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmek gerekiyor.

        İMLER BAŞVURABİLİR?

        Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

        • Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
        • Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve

        • Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

        *Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

        YAZ STAJI ÜCRETİ NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık." dedi.
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