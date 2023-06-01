KGM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DURUM! 2023 Karayolları işçi kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları sıkça sorgulanıyor. KGM resmi sitesinde, kura çekilişleri için verilen ilanda "İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. '' ifadelerine yer vermişti. Karayolları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 KARAYOLLARI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Karayolları 3 bin işçi alımı için başvurular iŞKUR aracılığı ile alındı. 30-31 Mayıs'ta da kura çekimi tamamlandı. Gözler isim listelerinde. Kura sonuçların ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Karayolları kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.
KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.
KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecek.
Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
KGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ