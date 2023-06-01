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    • Haberler
    • 01.06.2023 16:20
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    • 01.06.2023 16:22
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    KGM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DURUM! 2023 Karayolları işçi kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

    KGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak soruları, Karayolları 3 bin işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından sıkça araştırılır oldu. 76 il için gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu kazanan asil ve yeden isim lisesi noter tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından İŞKUR aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. İşte detaylar...

    KGM ÇEKILIŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları sıkça sorgulanıyor. KGM resmi sitesinde, kura çekilişleri için verilen ilanda "İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. '' ifadelerine yer vermişti. Karayolları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 KARAYOLLARI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Karayolları 3 bin işçi alımı için başvurular iŞKUR aracılığı ile alındı. 30-31 Mayıs'ta da kura çekimi tamamlandı. Gözler isim listelerinde. Kura sonuçların ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Karayolları kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.

    KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.

    KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecek.

    Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    KGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        30 MAYIS TARİHİNDE KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

        Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars.

        31 MAYIS TARİHİNDE KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

        Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce.

        KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

        80 Ağır Makine Yağcısı,
        37 Asfalt Usta Yardımcısı,
        20 Aşçı Yardımcısı,
        75 Aşçı,
        288 Atölye Usta Yardımcısı,
        144 Bakım İşçisi,
        7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
        249 Bina ve Mal Bakıcısı,
        631 Düz İşçi,
        25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
        17 Elektrik Tesisatçısı,
        42 Elektronik Ustası,
        59 Greyder Operatörü,

        168 İş Makinası Operatörü,
        374 Kalifiye İşçi,
        51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
        83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
        12 Makine Operatörü,
        7 Marangoz,
        15 Sıhhi Tesisatçı,
        591 Sürücü Operatörü,
        9 Traktör Operatörü,
        15 Vinç Operatörü
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        Haberler Haberler KGM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DURUM! 2023 Karayolları işçi kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
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