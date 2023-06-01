KGM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SON DURUM! 2023 Karayolları işçi kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023 KARAYOLLARI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Karayolları 3 bin işçi alımı için başvurular iŞKUR aracılığı ile alındı. 30-31 Mayıs'ta da kura çekimi tamamlandı. Gözler isim listelerinde. Kura sonuçların ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Karayolları kura sonuçları, 1-2 Haziran tarihlerinde kura sonuçlarının işlenmesinin ardından 5 Haziran tarihinde erişime açılabilecek. Bu durum İŞKUR ve KGM Personel dairesinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilecek.

KGM kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak ikiye ayrılacak. 3 bin asil kadronun yanında 9 bin kişilik de yedek kadro listesi yayımlanacak.