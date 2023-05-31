Temel Kotil kimdir? Temel Kotil kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

2015-2016 yılları arasında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinden bu yana TUSAŞ Genel Müdürü, 8 Haziran 2021 tarihi itibari ile ise TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2017-2018 yılları arasında SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve HAB- Ankara Uzay ve Havacılık ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Kotil, 2018 yılından bu yana TR Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-2019 yılları arasında ise TEI (TUSAŞ Motor Sanayi) Yönetim Kurulu Başkanlığını görevlerini yürütmüştür.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.